DHA İSTANBUL - D-100'DE KAMYON DEVRİLDİ, EDİRNE İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI-1
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu Beylikdüzü Mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon devrildi. Yol trafiğe kapandı. İddiaya göre seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kamyon önce başka bir oyomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.
Görüntü dökümü:
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-Kazadan görüntü
-Kapanan yol
-Genel ve detaylar
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