D-100’de lastiği patlayan kamyon karşı şeride geçip devrildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde D-100 karayolunda lastiği patlayan taş yüklü kamyon, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçip devrildi. Kazada araçta sıkışan kamyon sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 karayolu Lüleburgaz-Babaeski arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza Şen yönetimindeki 39 ABB 146 plakalı taş yüklü kamyonun lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjdeki bariyerleri aşarak ters şeride girdi. Hızını alamayan kamyon, üzerindeki yüklerin de etkisiyle devrildi. Bu esnada karşı şeritten herhangi bir aracın gelmemesi faciayı engellerken, kamyon şoförü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

