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D-100'de meydana gelen kazada aracın motoru yerinden fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:51 | Son Güncelleme

 D-100 Karayolu Tuzla İçmeler Mevkii Ankara istikametinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralanırken kazaya karışan araçlardan bir tanesinin motoru yerinden fırladı.

Anıl UÇAN-Mustafa BAKIRHAN İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu Tuzla İçmeler Mevkii Ankara istikametinde iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralanırken kazaya karışan araçlardan bir tanesinin motoru yerinden fırladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sularında D-100 Karayolu Tuzla İçmeler Mevkii Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 34 FA 6142 plakalı araç ile 48 DE 216 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 FA 6142 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen şoförü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan şoför hastaneye sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri hurdaya dönerken motorunun yerinden çıkarak yola fırladığı görüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluşurken itfaiye ekipleri kaza nedeniyle yola savrulan araç parçalarını temizledi.

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