D-100'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI (1)

İstanbul DHA

D-100 karayolunda bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay D-100 karayolu Ankara istikametinde Yenibosna mevkiinde sol şeritte meydana geldi. Bir minibüs henüz bilinmeyen bir sepele alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarında yansıdı.

Görüntü Dökümü:

----------------

(Cep telefonu görüntüsü)

- Minibüsün yanma anı

- Minibüsün görüntüsü

- Detaylar

