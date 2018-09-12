D-100'DE MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI (1)

İstanbul DHA
D-100 karayolunda bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
Olay D-100 karayolu Ankara istikametinde Yenibosna mevkiinde sol şeritte meydana geldi. Bir minibüs henüz bilinmeyen bir sepele alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarında yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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(Cep telefonu görüntüsü)
- Minibüsün yanma anı
- Minibüsün görüntüsü
- Detaylar
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