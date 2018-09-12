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D-100'de minibüs alev alev yandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 22:01 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  D-100 karayolunda bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.  Olay D-100 karayolu Ankara istikametinde Yenibosna mevkiinde sol şeritte meydana geldi.

İstanbul DHA

D-100 karayolunda bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay D-100 karayolu Ankara istikametinde Yenibosna mevkiinde sol şeritte meydana geldi. Bir minibüs henüz bilinmeyen bir sepele alev alev yandı. O anlar cep telefonu kameralarında yansıdı.

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D-100'de minibüs alev alev yandı (1)D-100'de minibüs alev alev yandı (1)
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