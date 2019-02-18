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D-100'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI; YANGIN TÜPÜ YETERSİZ KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 09:49 | Son Güncelleme

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil de yangın çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil de yangın çıktı. Otomobil içindeki yaşlı çift büyük korku yaşarken, yangına ilk müdahaleyi oradan geçen bir sürücü yangın tüpüyle yaptı.
Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Cennet Mahallesi Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Tandık ve eşi 34 ZD 0492 plakalı otomobilleriyle Avcılar'daki bir hastaneye gitmek için yola çıktı. Tandık ve eşi Cennet Durağı'na geldiklerinde seyir halinde otomobillerinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda büyüyen alevler aracın ön tarafını sardı. Büyük panik yaşayan Tandık çifti araçlarından inerek itfaiyeyi aradı. Bu sırada yangını gören bir vatandaş aracında bulunan yangın tüpüyle yangına ilk müdahaleyi yaptı ancak yangın tüpü yetersiz kaldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü dökümü
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-Yanan araçtan görüntü
-Vatandaşın müdahalesi
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Mahmut Tandık ile röportaj
-Trafikten görüntü
-Diğer detaylar

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