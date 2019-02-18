HABER

D-100'de otomobil alev alev yandı; yangın tüpü yetersiz kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 10:06 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE  D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

D-100'de otomobil alev alev yandı; yangın tüpü yetersiz kaldı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil içindeki yaşlı çift büyük korku yaşarken, yangına ilk müdahaleyi oradan geçen bir sürücü yangın tüpüyle yaptı.
Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Cennet Mahallesi Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Tandık ve eşi 34 ZD 0492 plakalı otomobilleriyle Avcılar'daki bir hastaneye gitmek için yola çıktı. Tandık ve eşi, Cennet Durağı'na geldiklerinde seyir halindeyken otomobillerinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda büyüyen alevler aracın ön tarafını sardı. Büyük panik yaşayan Tandık çifti, araçlarından inerek itfaiyeyi aradı. Bu sırada yangını gören bir vatandaş aracında bulunan yangın tüpüyle yangına ilk müdahaleyi yaptı ancak yangın tüpü yetersiz kaldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

(FOTOĞRAF)

D-100'de otomobil alev alev yandı; yangın tüpü yetersiz kaldıD-100'de otomobil alev alev yandı; yangın tüpü yetersiz kaldıD-100'de otomobil alev alev yandı; yangın tüpü yetersiz kaldıD-100'de otomobil alev alev yandı; yangın tüpü yetersiz kaldı

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
Yangına uykuda yakalandılar, komşuları kurtardıYangına uykuda yakalandılar, komşuları kurtardı
15 kişilik minibüste 38 kaçak şahıs ile 11 kilo esrar çıktı15 kişilik minibüste 38 kaçak şahıs ile 11 kilo esrar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.