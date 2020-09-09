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D-100’de otomobil yol kenarında bekleyen tıra çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu’nda yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarpan otomobil içerisinde sıkışan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevki’inde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu’nda yol kenarında bekleyen tıra arkadan çarpan otomobil içerisinde sıkışan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Kirazlıyalı Mahallesi mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Kurhan idaresindeki 34 LU 5480 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Hikmet Kılıç yönetimindeki 34 LU 5480 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesinin altına giren otomobil içerisinde bulunan sürücü Cengiz Kurhan ile araç içerisinde bulunan Gürhan Kurhan, Ahmast Kurhan isimli 2 kadın araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan yaralılardan Ahmast Kurhan’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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