HABER

-  D-100'DE PATENLİ SURİYELİ 3 GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:09 | Son Güncelleme

  Kadıköy'de Suriyeli 3 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan D-100 Karayolu'na patenle çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.  Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.  Hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye atan 3 genç, karayolunda yaptıkları yolculuk sırasında zaman zaman şerit bile değiştirdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
Kadıköy'de Suriyeli 3 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan D-100 Karayolu'na patenle çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı.
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye atan 3 genç, karayolunda yaptıkları yolculuk sırasında zaman zaman şerit bile değiştirdi. Zaman zaman araçların önlerinden geçip orta şeritte bile ilerleyen gençler akrobatik hareketler de yaptı.
Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerleyen sürücüler trafikte şerit değiştiren gençleri görünce gözlerine inanamadı. Yolda ilerlerken DHA kameralarına yakalanan gençler, 2 yıldır paten kullandıklarını belirtti.
Beyazıt'ta bir çanta imalathanesinde çalıştıklarını söyleyen Suriyeliler, Beyazıt'tan Kadıköy'e vapurla geldikleri daha sonra da D-100'ü kullanarak Bostancı'ya paten aksesuarı almaya gittiklerini ifade ederek, "Biraz tehlikeli ama biz alıştık. Çok uzun zamandır patenle kayıyoruz. O yüzden artık alıştık. 2 senedir sürüyoruz. Beyazıt'tan Bostancıya gidiyoruz. Düşebiliriz ama her zaman değil. Artık öğrendik. Eskiden düşüyorduk. Ama artık düşmüyoruz. Alıştık artık. 2 saattir yolculuk yapıyoruz. Hala devam, 3 saat sürebilir" dedi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Patencilerin D-100 gitmesi
-Patencilerle röp
-Patencilerin yolculuğa devam etmesi
-Patencilerin yol kenarındaki şovu
-Genel ve detay

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Arkadaşları 'şişko' diye dalga geçince, 6,5 ayda 53 kilo verdiArkadaşları 'şişko' diye dalga geçince, 6,5 ayda 53 kilo verdi
Kütahya'da yol çöktü! Vatandaş isyan ettiKütahya'da yol çöktü! Vatandaş isyan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

Kar fırtınası can aldı! Hayat durdu, seferler iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik buzağının sırtındaki detay hayrete düşürdü!

Doğduğundan beri sırtında taşıyor! Minik buzağı hayrete düşürdü

Sigara içen Diyanet personeline kötü haber! Bu yıldan itibaren başlıyor...

Diyanet'ten flaş karar! Sigara içenlere kötü haber

Burası ne Uludağ, ne Palandöken! İşte kış turizminin yeni gözdesi

Ne Uludağ, ne Palandöken! İşte kış turizminin yeni gözdesi

Erdoğan'ın eski başdanışmanı Aydın Ünal Yeni Şafak'a veda etti: Çürümeden, seviyenin düşmesinden kaçıyorum

Eski Başdanışmanından olay yaratacak sözler: Kaçıyorum...

Kütahya'da yol çöktü! Vatandaş isyan etti

Kütahya'da yol çöktü! Vatandaş isyan etti

Kartal'da inanılmaz kaza! Sürünerek kurtuldukları anlar kamerada

İstanbul'da inanılmaz kaza! Sürünerek kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.