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D-100'de taksi takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA-D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı. D-100 Karayolu Kadıköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.

D-100'de taksi takla attı

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA-D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı. D-100 Karayolu Kadıköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.
Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
(FOTOĞRAF)

D-100'de taksi takla attıD-100'de taksi takla attıD-100'de taksi takla attıD-100'de taksi takla attı

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