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D-100'de trafik kazası: Temizlik işçileri ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 07:57 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç önce ışıklı yön tabelasına, ardından bariyerlere, sonra da yolu temizleyen işçilerin üzerine savrularak metrobüs yolu bariyerlerine çarptı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç önce ışıklı yön tabelasına, ardından bariyerlere, sonra da yolu temizleyen işçilerin üzerine savrularak metrobüs yolu bariyerlerine çarptı. Temizlik işçilerinin ölümden döndüğü kazada, bir işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVA 335 plakalı hafif ticari araç, Ataköy mevkiine geldiği sırada kontrolden çıktı. Araç, önce yolda temizlik araçlarına yönlendirme yapan ışıklı tabelaya çarptı. Çarpma sonrası savrulan araç, yol kenarında ki bariyerlere vurdu, ardından da yolda temizlik yapan işçilerin üzerine sürüklendi. Araç, son olarak Ömer Faruk Gülşah isimli temizlik işçisine ve metrobüs yolundaki bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada diğer temizlik görevlileri şans eseri ölümden döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan Ömer Faruk Gülşah'ın bazı arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri de kazanın bulunduğu yerde yolu daraltarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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