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  4. D-100’deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti

D-100’deki kazada ağır yaralan sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu’nda hafif ticari aracın yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu 44 Evler Sapağı’nda meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu’nda hafif ticari aracın yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 Karayolu 44 Evler Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Sözer (45) idaresindeki 54 VH 990 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, sapakta bulunan demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada Adem Sözer, kullanılmaz hale gelen araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sözer’i sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile Sözer, kısa süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözer hayatını kaybetti. Sözer’in cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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