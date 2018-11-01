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D-100'deki silahlı saldırının şüphelisi: Bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY Ataköy D-100 Karayolu yan yolda Emre Solan'ın otomobil içerisinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Arslan'ın (24) ifadesi ortaya çıktı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY Ataköy D-100 Karayolu yan yolda Emre Solan'ın otomobil içerisinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Arslan'ın (24) ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Arslan, olay günü ağabeyini öldüren şahsın cezaevinde olmayıp dışarda olmasını görünce sinirlendiğini belirterek, "Öldürme amacıyla ateş etmedim, omuzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

"KULLANDIĞIM İLAÇLARIN DA ETKİSİYLE ÇOK SİNİRLENDİM"

Bakırköy Adalet Sarayı'nda önceki gün savcıya ifade veren Mehmet Ali Arslan Esenyurt’ta emlakçılık işi yaptığını ve bölgede gasp olayı sık yaşandığı için arabasında ruhsatsız bir tüfek taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Olay günü , ağabeyim Halit Arslan’ı öldüren Emre Solan’ı E 5 yan yolda park halinde aracının içinde gördüm. Şahsı görünce yoluma devam ettim. Ancak abimi öldüren bu şahsın cezaevinde olmayıp dışarıda olduğunu görünce, kullandığım ilaçların da etkisiyle çok sinirlendim. Aracımla Ataköy’e kadar gittim. Oradan AVM'ye girip peşinden tekrar yan yoldan girdim ve Emre’yi gördüm. Şirinevler-Ataköy metrobüs durağının yakınına doğru aracımı sürdüm. Giderken gördüğüm kişinin Emre olmamasını istedim. Aracın yanına doğru tekrar gittiğimde Emre aracın içerisinde tek başına bekliyordu. Ben hatırladığım kadarıyla 40-45 dakika kadar aracımı Emre’nin aracının yanına park edip araç içerisinde bekledim."

"ÖLDÜRME AMACIYLA ATEŞ ETMEDİM"

Arslan savunmasını şunları belirtti:

“Hava almak için biraz dışarıya çıktım sonra tekrar aracıma bindim. Bir süre bu şahsın yanımdan gitmesini bekledim ancak gitmeyince saat 22.45 sıralarında kullanmış olduğum sinir ilaçlarının da etkisiyle daha sonra polislere teslim etmiş olduğum pompalı tüfeği alarak sürücü koltuğunda oturan Emre Solan’ın yanına gittim ve açık olan camdan kendisine bir el ateş ettim. Aramızda iki metre kadar mesafe vardı. Öldürme amacıyla ateş etmedim, omuzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Daha sonra oradan ayrılıp ablamların Beylikdüzü’ndeki evine gittim. Banyo yaptım. Zaten teslim olacaktım. Polis memurları gelip beni evden aldılar. Benim şahsı öldürmem de asla kan gütme gibi bir husus söz konusu değildir. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim."

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