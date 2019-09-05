HABER

D-100'Ü BİRBİRİNE KATAN TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerledikten sonra park halindeki bir otomobile çarparak hasar veren, daha sonra aracı geri çekme bahanesiyle tekrar direksiyona geçerek kaçan trafik magandası M.E.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'da D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerledikten sonra park halindeki bir otomobile çarparak hasar veren, daha sonra aracı geri çekme bahanesiyle tekrar direksiyona geçerek kaçan trafik magandası M.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 3 bin 255 lira para cezası kesilirken, adli işlem yapılmak üzere karakola teslim edildi.
Fatih, Millet Caddesi'nde önceki gün makas atarak ilerleyen bir otomobil kameralarca görüntülenmişti. Oldukça hızla ilerleyen otomobil D-100 Karayolu'na çıkarak Bakırköy istikametine yoluna devam ederken bu sırada yol kenarında duran bir otomobile çarparak hasar vermişti. Sürücü aşağı indikten bir süre sonra "Aracımı geri alayım" diyerek tekrar direksiyona geçmiş ve hızla olay yerinden kaçmıştı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Bürosuna bağlı polisler görüntüleri inceleyerek kısa sürede sürücünün kimliğini tespit etti. Sivil trafik polisleri önceki gün trafik magandası sürücü M.E.'yi gözaltına aldı.
Sürücü M.E.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 36/3-B (Sürücü Belgesi Emniyet Birimlerinde Olduğu Halde Araç Kullanmak) maddesine istinaden 2018 TL, 46/2-g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya şekilde sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi) maddesine istinaden 1002 TL ve 81/1-D (Kazayı Yetkililere Bildirmemek, Kaza Yerinden Ayrılmak) maddesine istinaden 235 TL olmak üzere toplam 3255 TL para ceza kesildi.
Ayrıca sürücü M.E. TCK 179/2 (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Görüntü dökümü:
---------------
-Şüphelinin görüntüsü
-Arşiv görüntüler

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Ünlü işkembeci Apik toprağa verildiÜnlü işkembeci Apik toprağa verildi
Eşinin öldürdüğü Hafize'nin babası: En ağır cezayı istiyorumEşinin öldürdüğü Hafize'nin babası: En ağır cezayı istiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da LPG dolu tanker paniği! 7,5 saattir yanıyor

Büyük panik! 7,5 saattir yanıyor

Mansur Yavaş'tan doğalgaz açıklaması

Gelen şikayetler üzerine Mansur Yavaş harekete geçti!

AK Parti Mazgirt İlçe Başkanı Süleyman Canpolat'ı kaçıran terörist etkisiz hale getirildi

AK Partili ismi kaçıran terörist etkisiz hale getirildi!

Barolardan peş peşe seçim çağrısı gelmişti! Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Suriye sınırında teröristlerin 'duman' taktiği!

Sınırda teröristlerin yeni taktiği böyle görüntülendi!

Son dakika: Sultangazi'de lastik deposunda yangın

İstanbul'da lastik deposunda korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.