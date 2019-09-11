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D-100'ü savaş alanına çeviren "makas" kazası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

ŞİRİNEVLER'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı.

D-100'ü savaş alanına çeviren "makas" kazası kamerada

Ozan URAL- Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) ŞİRİNEVLER'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. Makas atan bir aracın yol kenarında duran araca çarpmasıyla meydana gelen kaza saniye saniye görüntülendi
Şirinevler D-100 Karayolu'nda önceki gün meydana gelen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şirinevler çıkışı Edirnekapı istikametinde 01:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, makas atan bir araç sağ şeritte duran bir araca çarptı. Yoldaki 3 aracın da karıştığı kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YARIŞTILAR
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirnekapı istikameti trafiğe kapandı. Otomobiller yan yola yönlendirilerek trafik akışı sağlandı. Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar cep telefonları ile kazayı görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kazaya makas atan hafif ticari aracın neden olduğu arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntüler de hafif ticari aracın makas atarak bir süre ilerlediği ve yeniden makas atmayı denerken sağ şeritte duran bir araca çarpması yer alıyor. Arkadan gelen araçların da kazaya karışması görüntülere yansıyor.

(FOTOĞRAF)

D-100'ü savaş alanına çeviren D-100'ü savaş alanına çeviren D-100'ü savaş alanına çeviren D-100'ü savaş alanına çeviren

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