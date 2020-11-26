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D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

26.11.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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Sakarya D-650 Adapazarı-Karasu duble yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Adapazarı ilçesi D-650 Adapazarı-Karasu yolunda Poyrazlar Gölü mevkiinde meydana geldi.

Sakarya D-650 Adapazarı-Karasu duble yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adapazarı ilçesi D-650 Adapazarı-Karasu yolunda Poyrazlar Gölü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Karasu istikametine gitmekte olan Ahmet Hamdi B. idaresindeki 54 AAL 436 plakalı Doblo marka hafif ticari araç ve yabancı uyruklu Mohamad Sabrı A. idaresindeki 54 MA 1483 plakalı Mazda marka otomobil, Poyrazlar Gölü yönüne dönmek için yavaşlayarak sinyal verdi. Bu esnada arkadan gelmekte olan Halil İbrahim E. idaresindeki 34 RN 6744 plakalı Ford marka otomobil, 54 MA 1483 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan 54 MA 1483 plakalı otomobil ise önündeki 54 AAL 436 plakalı hafif ticari araca çarptı.
3 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koşarak durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada 54 MA 1483 plakalı otomobil içerisinde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar, hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Bir süre trafik tek şeritten sağlanırken araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Arkadan gelen araç çok süratliydi
Kazaya karışan 54 AAL 436 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Hamdi B., “Ben Fiat’ın sahibiyim. Misafir araç Poyrazlar’a doğru dönüş sinyalini verdi, ben onun gördüm sinyali verdiğini. Yol boştu ben arkadan gelen Fordu hiç görmedim, Ford çok süratliydi. Ford, misafir araca arkadan çarptı ve o şiddetle misafir araçta benim arabama çarptı. Kazada 2 tane kadın yaralandı” diye konuştu.

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