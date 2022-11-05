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D-650’yi kilitleyen zincirleme trafik kazası! Bir kişi yaralandı...

05.11.2022 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 Kara Yolu’nda otomobil, kamyon ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bir süre trafiğe kapanan güzergah, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte ulaşıma tekrar açıldı.

D-650’yi kilitleyen zincirleme trafik kazası! Bir kişi yaralandı...

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 Kara Yolu Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine giden Y.Y. (40) idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerlemekte olan F.D. (46) idaresindeki kamyon, E.I. (31) idaresindeki tır ve A.T. (53) idaresindeki tırın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü E.I., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Zincirleme kaza ile birlikte Bilecik istikameti bir süreliğine trafiğe tamamen kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte kontrollü şekilde sağlanan trafik, bir süre sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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trafik Tır kaza

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