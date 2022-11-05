D-650’yi kilitleyen zincirleme trafik kazası! Bir kişi yaralandı...

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 Kara Yolu Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine giden Y.Y. (40) idaresindeki otomobil ile aynı yönde ilerlemekte olan F.D. (46) idaresindeki kamyon, E.I. (31) idaresindeki tır ve A.T. (53) idaresindeki tırın çarpışması neticesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü E.I., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zincirleme kaza ile birlikte Bilecik istikameti bir süreliğine trafiğe tamamen kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ile birlikte kontrollü şekilde sağlanan trafik, bir süre sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

