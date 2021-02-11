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  4. D-650’de freni boşalan beton malzeme yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D-650’de freni boşalan beton malzeme yüklü tır devrildi: 1 yaralı

11.02.2021 02:03 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda freni boşalan beton malzeme yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda freni boşalan beton malzeme yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaza, Sakarya-İznik D-650 Karayolu Mekece Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik’ten Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan N.İ. idaresindeki 81 FM 210 çekici plakalı beton malzeme yüklü tırın freni boşaldı. Freni boşalan tır virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada tır sürücüsü N.İ. yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yaralı sürücü Pamukova İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği istikamette kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanan trafik aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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