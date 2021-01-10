D-650’de kağıt toplayan gence motosikletin çarpma anı kamerada

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-650 karayolunda kağıt toplayarak yolun karşısına geçmek isteyen kişiye motosikletin çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Ocak Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Adapazarı-Karasu duble yolu D-650 karayolu Erenler üst geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde seyir halinde olan motosiklet, seyyar aracı ile kağıt toplayan ve yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan motosiklet metrelerce sürüklenirken, kağıt toplayan gençte aracı ile birlikte yola savruldu. Kazayı her iki tarafta hafif yaralı şekilde atlattı.

Kaza anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kağıt toplayan gencin kaldırıma yaklaştığı anlarda motosikleti görüp kalakaldığı, daha sonra motosikletin gence çarptığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile motosikletin sürüklenmesi ve kağıt toplayan gencin yola düştüğü anlar, vatandaşların kazazedelerin yardımına koşması görüntülerde yer alıyor.

