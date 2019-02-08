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D-655 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 23:19 | Son Güncelleme

Düzce’de D-655 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Yığılca Sapağı mevkiinde meydana geldi.

D-655 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Düzce’de D-655 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 karayolu Yığılca Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’tan Düzce istikametine giden A.K.’nin kullandığı 16 LJK 34 plakalı otomobil, yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen S.B.’nin kullandığı 16 Y 8851 plakalı otomobile çarptı. Ardından iki otomobil de ışıklı kavşakta bekleyen N.B.’nin kullandığı 41 GF 664 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle N.B.’nin kullandığı otomobil orta refüje çıkarken diğer otomobiller yolun ortasında ters döndü. Kazada araç sürücüsü N.B. yaralanırken olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından yaralı sürücü N.B. ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yolun ortasındaki otomobiller nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten ilerlerken, D-655 Karayolu üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

D-655 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

D-655 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

D-655 karayolunda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

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