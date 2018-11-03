D-8 Dışişleri Bakanlar Konseyi Antalya'da

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - D-8 Gelişen Ülkeler Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 18'inci toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşti. Serik'e bağlı Belek turizm bölgesindeki toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pakistan Gelirlerden Sorumlu Devlet Bakanı Hammad Azhar, Nijerya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khadija Bukar, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dato Mahruki, Mısır Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hindam, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahbub Uz Zaman ve Endonezya'dan Büyükelçi Mulya Wırana katıldı. Aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayan toplantının açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın ilk kez bir D-8 Bakanlar Konseyi'ne ev sahipliği yaptığını belirterek, Antalya'nın bu örgütün kuruluş aşamasında birçok hazırlık toplantısına ev sahipliği yaptığını söyledi. Çavuşoğlu, "Endonezya'daki trajik uçak kazası ve Mısır'daki menfur terör saldırısı dolayısıyla kardeş Endonezya ve kardeş Mısır halklarına en içten taziyelerimi iletiyorum" dedi. 10 YILLIK YOL HARİTASI Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde D-8'in 20'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "D-8'i kurarken, sahip olduğumuz işbirliği ve dayanışma ruhunu bugün de aynen sürdürüyoruz. D-8 platformunda, halklarımızın ortak menfaatleri ve paylaştığımız değerler temelinde bir araya geliyoruz. Bu birleştirici niteliği de D-8'in esasen büyük başarısıdır. Bununla birlikte D-8 bağlamında bazı eksikliklerimizi de göz ardı etmemeliyiz. D-8'in de bu modern çağın ihtiyaçlarına ayak uydurması için gereken çabayı sarfetmesi gerekiyor. Geçen yılın 'İstanbul Zirvesi' son 20 yılımızı gözden geçirmek ve eksikliklerimizi tespit etmek için güzel bir imkan sunmuştu. Zirvede kabul ettiğimiz 'İstanbul Bildirisi' ve eylem planıyla mevcut durumumuzun fotoğrafını çekmiş, D-8'den de beklenti ve temennilerimizi en üst seviyede samimi bir şekilde ele almıştık. Şimdi önümüzde D-8'in 2020- 2030 yılları arasındaki dönemine ışık tutacak 10 yıllık yol haritası taslağı var. Bu yol haritasını gelecek sene Dakka'daki Bakanlar Konseyi'nde kabul edersek çalışmalarımıza bu çerçevede şekil vermeye başlayabiliriz" diye konuştu. 'YENİ ÜYELERLE GÜCÜMÜZÜ ARTIRABİLİRİZ' Önümüzdeki zamanın D-8'i yenileyip, canlandırmak, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için en verimli şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Türkiye olarak daha dinamik, uluslararası ekonomik gelişmelere daha çok karşılık verebilecek bir D-8'den yanayız. Karar alma mekanizmalarını bu anlayışla hızlandırır ve esnek hale getirirsek daha az zaman ve enerjiyle daha çok iş başarabiliriz. Komisyonun bu yöndeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Keza yeni üyelerle gücümüzü ve potansiyelimizi daha da artırabiliriz. Öte yandan reform konusunda 8 ülkenin mutabakatına dayalı bir anlayışla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da üyeler arasında farklı görüşler olabilir, doğaldır. Ancak D-8'in daha etkin hale getirilmesi hepimizin yararına olduğundan yapıcı diyalog ve müzakere yoluyla bir anlayış birliğine varabileceğimizi inanıyorum." PROJE VE SONUÇ ODAKLI ÇALIŞMALAR D-8'in proje ve sonuç odaklı çalışmalarının da güçlendirmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, daha geniş kesimleri projelerden yararlandırabilirlerse D-8'in bilinirliliği ve saygınlığının o ölçüde artacağını söyledi. Bu çerçevede özel sektör kuruluşlarının da örgütün çalışmalarına önemli katkılar sunma potansiyeli bulunduğuna inandıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Onları teşvik etmemiz gerekiyor. D-8 ticaret ve sanayi odaları başkanlığını da yürütmekte olan TOBB'u bu konuda son derece istekli görüyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu da burada ağırlayacağız" dedi. TİCARETTE YERLİ PARA Bakan Çavuşoğlu, ülkeler arasındaki ticarette yerli para birimlerinin kullanılması ile ilgili de açıklamada bulundu. Bugün döviz kurlarının kimi ülkelerle, siyasi sahipleriyle kullanıldığı bir dönem yaşandığını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Ticari savaşların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Buna en güzel cevabı kendi aramızdaki ticarette yerli ve milli paralarımızı kullanarak verebiliriz. Türkiye olarak Çin, Rusya, Ukrayna, İran gibi ülkelerle ticaretimizi milli paralar üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Ve birçok ülkeyle de ilaveten bu tür görüşmeleri sürdürüyoruz. Bunu D-8 bünyesinde de gerçekleştirmek mümkün. Bu amaç doğrultusunda D-8 takas odası kurulmasını önerdik. Buna ilişkin kavram kağıdımızı da sizlere sunduk. D-8 takas odasına katılım aşamalı olabilir, merkez bankalarımız bir araya gelip bunu kendi aralarında tartışabilirler ve bize öneriler getirebilirler. D-8'in verimliliğini artırmak istiyorsak, çalışma gruplarını güçlendirmeli, toplantılara yetkin düzeyde katılımları teşvik etmeliyiz. Grupların insan odaklı projeler üzerinde çalışmalarını sağlamalıyız."



PARTNER Bu balık avlama yöntemi şaşkına çevirdi