D-8'den AA'ya üst düzey ziyaret

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari, Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulundu.
D-8 Genel Sekreteri Shaari'yi, Genel Müdürlük binasında AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ağırladı.
Özkaya, yılbaşında göreve gelen Shaari'yi tebrik etti.
AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Özkaya, "13 dilde hizmet veriyoruz. AA artık küresel bir ajans." dedi.
Ziyarette, D-8 ve AA arasındaki ilişki ve iş birliği imkanları da değerlendirildi.
Shaari ise D-8'in geçmiş ve yeni dönem çalışmaları ile perspektiflerini anlattı.
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