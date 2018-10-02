HABER

D-8'den AA'ya üst düzey ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari, Anadolu Ajansı'nı ziyaret etti

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari, Anadolu Ajansı'na (AA) ziyarette bulundu.

D-8 Genel Sekreteri Shaari'yi, Genel Müdürlük binasında AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ağırladı.

Özkaya, yılbaşında göreve gelen Shaari'yi tebrik etti.

AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Özkaya, "13 dilde hizmet veriyoruz. AA artık küresel bir ajans." dedi.

Ziyarette, D-8 ve AA arasındaki ilişki ve iş birliği imkanları da değerlendirildi.

Shaari ise D-8'in geçmiş ve yeni dönem çalışmaları ile perspektiflerini anlattı.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanıSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)Zonguldak'ta pistten çıkan uçak için kurtarma çalışması devam ediyor (2)
FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsinizFETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Gelişen-8 Ülke Ku Jaafar Ku Shaari Mustafa Özkaya

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Diğer Haberler
FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

FETÖ için çok tartışılacak sözler: Terör örgütü diyemezsiniz

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Susurluk'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ekip bölgede

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.