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D vitamini eksikliği MS’i tetikliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Dr.

D vitamini eksikliği MS’i tetikliyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, Dünya MS Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada hastalığın görülme sıklığının hem Türkiye’de hem de dünyada giderek arttığını vurgulayarak, D vitamini eksikliğinin bu hastalığı tetiklediğini söyledi.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, düşük D vitamini düzeyinin MS oluşumunu ya da ilerleyişini tetiklediğini belirtti. D vitamini seviyesi düşük olan insanların MS (multiple skleroz) hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu bilgisinin de yapılan araştırmalarla belirlendiğini vurgulayan Dr. Mesut Bulut, "Türkiye’de yaklaşık 60 bin, dünyada ise 3 milyon kişinin savaştığı çoğunlukla genç erişkin çağda ortaya çıkan MS (Multipl skleroz) beyin ve omurilikte iltihabın izlendiği nörolojik bir hastalıktır. MS’te yanlış çalışan bağışıklık sistemi hücreleri, merkezi sinir sisteminin birden fazla bölgesinin hasar görmesine neden olur ve bunun sonucunda nöronlar işlevlerini doğru şekilde yerine getiremez. Hastalık, hasarlı alanlarda sertleşmiş dokular oluşturarak genellikle ataklar ile ilerler" dedi.

Hastalığın belirtileri
Hastalığın, uyuşukluk, güç kaybı, kramp, görme bozukluğu, baş dönmesi, dengesizlik, idrar kaçırma, sık ve az idrar yapma, konuşma bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıktığını dile getiren Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, "Hastalığın belirtileri ve şiddeti de kişiden kişiye değişiyor. Atak olarak adlandırılan bu belirtiler zaman zaman düzelse de bazıları kalıcı hasar bırakabiliyor. MS’de en az 24 saat süren şikayetler gün içerisinde aralıklarla olabileceği gibi günlerce, haftalarca devam edebiliyor. Belirtileri nedeniyle başka hastalıklarla karıştırıldığı için MS hastalığının teşhisi için geç kalınabiliyor" şeklinde konuştu.

20-40 yaşları arasındakiler dikkat
Dr.Bulut, hastalığın özellikle 20-40 yaşları arasında ortaya çıksa da artık her yaşta karşılaşılabildiğini kaydetti. Kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla görüldüğüne de vurgulayan Bulut, etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren MS’i genetik özellikler, enfeksiyon ve D vitamini eksikliğinin yanı sıra viral enfeksiyonlar, canlı virüs aşıları, sigara, stres ve obezite gibi çevresel faktörlerin de tetikleyebildiğini söyledi.

"Güneş ışığından faydalanırken dikkat edilmeli”
Mesut Bulut, yeterli düzeyde D vitamininin bağışıklık sistemini düzenleyip, MS hastalarının üzerinde olumlu etkiler gösterdiğine dair çalışmalar bulunduğunu da hatırlatarak, "D vitaminin MS hastalığında bağışıklık sistemini düzenleyici etkilere neden olur. Hastalıkta D vitamininin faydalı olduğu bilinmekle birlikte MS olan kişilerin sıcağa maruz kalmamaları gerekiyor. Çünkü vücut ısısının yükselmesi atakları tetikleyebiliyor. Bu nedenle hastaların güneş ışığından faydalanırken dikkatli olmaları şart. D vitamini için güneş ışığından faydalanmak isteyen hastaların güneşin daha eğik geldiği saatleri tercih etmeleri gerek. MS rahatsızlığı olanların tüm vücudu değil, yalnızca kol ve bacaklarını güneşlendirmesi bile yeterli olur. Güneş ışınlarının kafa, boyun ve omurilik bölgesine direkt gelmemesine özellikle dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

Yoga ve sporun faydaları
Günümüzde MS hastalarının yeni tedavi olanakları sayesinde daha rahat bir yaşam sürebildiğini ifade eden Özel Gaziantep Anka Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Mesut Bulut, “MS hastalığın tedavisi mümkündür ve birçok ilaç seçeneği bulunmaktadır. Ancak tanının erken konulup, tedavinin erken başlanması önemlidir. Diğer yandan MS hastalarının sağlıklı beslenmeleri, sigaradan, sıcak ve nemli havadan uzak durmaları hastalığın seyri açısından gereklidir. MS hastaları için yüzme ve yürüyüş yoga, gibi sporlar da çok faydalıdır" diye konuştu.

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