D vitamini için güneşlenme süresi ne kadar olmalı?

Yaz aylarında gündemden düşmeyen zararlı güneş ışınları ile ilgili birçok soru ile karşılaşan Yelda Bice, çoğu hastalığın temelinde güneş ışınlarının etkili olduğunu söyledi. 3-4 saatte bir koruyucu kremleri tekrar sürmemiz gerektiğini hatırlatan Bice, “Güneş ışınları vücudumuzda ben, cilt kanseri, fotoyaşlanma ve leke gibi oluşumlara neden oluyor. Bunlardan korunmak için mutlaka koruyucu kullanmamız gerekiyor. Buna rağmen oluşan lekeleri özellikle küçük soyma işlemleri, kimyasal peeling, lazer gibi işlemlerle 1-2 seansta giderebiliyoruz” dedi. Güneş ışınlarının zararı olduğu gibi faydaları da olduğunu söyleyen Dermatolog, “Ülkemizde birçok kişide D vitamini eksikliği var. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bu vitamini gün içerisinde 5-10 dakika gibi kısa aralıklarda gün ışığında durarak da vücudumuzun bu ihtiyacını giderebiliriz. Ancak unutmayalım ki faydalarını ve zararlarını teraziye koyduğumuzda güneşin zararları herzaman daha ağır geliyor” dedi.

MEDİKAL ESTETİK İŞLEMLER GÜNLÜK YAŞAM ALIŞKANLIKLARI İLE DESTEKLENMELİ



Uyku, beslenme, yaşadığımız coğrafya gibi birçok faktörün cildimize etkisi olduğunu söyleyen Dermatolog Yelda Bice, “Altın iğne, PRP, Peeling, dolgu, bölgesel incelme hangi işlem yapılırsa yapılsın tüm işlemlerin kalıcı olması için sonrasında dikkat etmeniz gereken şeyler var. Yediğiniz yiyecekler, uyku düzeniniz, günlük su tüketiminiz, her şey sizin cildinizi etkiliyor. Yapılan işlemlerden sonra mutlaka medikal ürünler tercih edilmeli ve doktor tavsiyesi ile cildimize uygun ürünler kullanmalıyız. Bunun yanında yapılan işlemin ömrünü uzatmak için de günlük hayatımıza dikkat etmeliyiz. Bölgesel incelme, selülit gibi işlemler yaptıktan sonra diyetimize ve sporumuza devam etmeliyiz” dedi.

EL MASAJI VARİSLERE ZARAR VERİR Mİ?



Varis tedavisi için kişinin damar yapısının incelenmesi gerektiğini söyleyen Yelda Bice, “Varisleri ve damar problemi olan hastalarda yapılan vücut sıkılaşma, selülit ve bölgesel incelme tedavilerinde damar probleminin düzeyine göre ve problemli alan gözetilerek tedavi planı uygulanmalıdır. Zaten bilindiği üzere damar ve lenf dolaşım problemi olan hastalarda selülit ve benzeri şikayetlerde daha fazla olmaktadır. Yapılan masaj, vakum, radyofrekans, lazer uygulamalarını içeren sistemler ile varisli alanlar korunarak müdahale edilebilmektedir” dedi.

