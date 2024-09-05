D vitamini ne işe yarar, kaç olmalı? D vitamini nelerde var? D vitamini eksikliği belirtileri ve D vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar

12 ml altında olan D vitamini seviyeleri düşük seviyeler olarak kabul edilir. D vitamini eksikliğinde kaslar güçsüzleştiği için devamlı olarak yorgunluk görülür ve dişler sağlığını yitirebilir. Ayrıca kemik erimesi, astım ve solunum yolu enfeksiyonları hastalıkları da D vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar arasında bulunur.

D vitamini nedir?

D vitamini, deri ve hücre oluşumunda, kemik gelişiminde ve kalsiyum emiliminde yer alan ve bunların yanı sıra daha pek çok faydası bulunan önemli vitamin türlerinden biridir. Yağda çözünen ve vücutta depo edilen D vitamini, özellikle kas ve iskelet sistemi fonksiyonlarında önemli bir role sahiptir. D vitamini cildin güneş ışınlarına maruz kalmasıyla ve besin takviyeleri ile alınabilir.

İki ana forma sahip olan D vitamini, D2 ve D3 olarak adlandırılır. Kalsiyum ve fosfat gibi minerallerin vücut içinde düzgün olarak emilmesi ve kullanılması için D vitamini gereklidir. Ayrıca bunun yanı sıra bağışıklık sistemi fonksiyonlarını desteklemek ve hücre büyümesi ve bölünmesinde rol oynar.

D vitamini ne işe yarar?

Hemen her vitaminin olduğu gibi D vitaminin de insan vücudu için bazı görevleri bulunur. D vitamini, bağırsaklarda kalsiyum emilimini destekler. Ayrıca kemik mineralizasyonu da sağlayabilir. D vitamininin işe yaradığı diğer bir nokta ise kan, kalsiyum ve fosfat oranlarını düzenlemesidir. Kemik gelişinde büyük bir role sahip olan D vitamini, kemik büyümesi ve şekillenmesini de sağlar. Tüm bunların yanı sıra D vitamini yetişkinlerde osteomalazi, çocuklarda ise raşitizm hastalığını önleyebilir.

D vitamini kaç olmalı?

D vitamini oranı yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterse de gene olarak olması gereken bir seviye vardır. Bu seviye D vitamininin insanlarda normal aralığı 20 ile 50 ml aralarında olması gerektiğidir. 12 ml ve altında olan D vitamini vücudun sahip olması gerekenden az olarak kabul edilir. D vitamini çocuklarda 12 ile 20 ml aralığında olması gerekirken, yetişkinlerde 30 ml altında olmaması gerekir.

D vitamini faydaları nelerdir?

Vücudun kendini zinde hissedebilmesi ve tüm fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebilmesi için gerekli olan vitaminlerden biri olan D vitamini faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Vücutta yeterli miktarda bulunan D vitamini, kemiklerin güçlenmesine ve kemik yoğunluğunun korunmasına katkı sağlar.

Bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını destekler ve enfeksiyonlara karşı savunmayı güçlü kılar.

D vitamini, sinir hücrelerinin işlevini düzenli bir hâle getirir ve sinirsel iletimi de destekler.

Kas gücü ve performansını artıran D vitamini ayrıca kas güçlendirme, kas kramplarını azaltma ve kas ağrısını önleme açısından da oldukça faydalıdır.

Yapılan araştırmalara göre yeterli seviyede bulunan D vitamini kanser hücrelerinin büyümesini engeller ve kanser riskini de azaltır.

D vitamini nelerde var?

D vitamini doğal olarak çok az besinde bulunduğu için ticari ürünler ile D vitamini zenginleştirilmesi yapılabilir ve takviye olarak kullanılabilir. Farklı gıdalarda farklı miktarlarda bulunan D vitamini en çok güneş ışınlarından alınabilir. D vitamini içeren besinler ve güneş yardımıyla alınan D vitamini, süt ve süt ürünlerinde, yağlı balıklarda, yumurta sarısında ve tahıllarda bulunur. Bunların yanı sıra doktor tavsiyesi ile alınan D vitamini takviyeleri de kullanılabilir.

D vitamini hangi besinlerde var?

D vitamini içeriği besinler arasında değişiklik gösterir. Bazı besinlerde daha fazla ya da daha az D vitamini miktarı bulunsa da güneşe maruz kalma ve beslenme yoluyla D vitamini alınabilir. D vitamini hangi besinlerde bulunur? sorusuna şöyle yanıt verilebilir:

Yağlı balıklar (somon, sardalya, uskumru, ton balığı vb.)

Karaciğer,

Süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir)

Mantarlar ve bazı bitkiler,

Yumurta sarısı,

D vitaminiyle güçlendirilmiş olan gıdalar (portakal suyu, kahvaltılık gevrek, tahıllar ve ekmekler)

Takviyeler,

Bebek maması.

D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliği 20 ml altında olması ile tanımlanır. Vitamin seviyelerinin bu orandan düşük olması iskelet sistemini olumsuz olarak etkiler. D vitamini eksikliği belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Kas ve kemik ağrıları,

Kaslarda güçsüzlük ve kramp oluşumları,

Tükenmişlik,

Yorgunluk ve depresyon hisleri,

Eğilmiş olan kemikler ve anormal bir şekilde gerçekleşen büyümeler,

Eklemlerde oluşan deformasyonlar,

Bağışıklık sistemi sorunları,

Kardiyovasküler sağlık sorunları.

D vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar

D vitamini eksikliği kalsiyum emilimini ve metabolizmayı olumsuz yönde etkiler. Bu bağlamda D vitamini eksikliğinde hipokelsemi hastalığı görülebilir. Kemik sağlığı sorunları da D vitamini eksikliğinde en çok görülen hastalıklar arasında yer alır.

D vitamininin eksikliği kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması hastalıklarına neden olur. Bazı bağışıklık sistemi sorunlarına ve solunum yolu enfeksiyonlarına da neden olan eksiklik ayrıca depresyon ve ruh hâli sorunları da oluşturur.

Kas güçsüzlüğü ve ağrı oluşumu sağlayan D vitamini eksikliğinde D vitamini ilaçları büyük bir role sahiptir. Doktor tavsiyesi ile alınması gereken ilaçlar D vitamini eksikliğini gidermeye yardımcı olur.