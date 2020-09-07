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D Vitamini nedir? D Vitamini eksikliği nedir, nasıl anlaşılır? D Vitamini fazlasının zararları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2020 09:04 | Son Güncelleme

D Vitamini, güneş ışığı vitamini olarak da bilinir. Kemik sağlığı için oldukça önemli olan D Vitamini eksikliğinin zararı olduğu kadar, fazla D vitamini alımının da zararı var. İşte D Vitamini ve D vitamini kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler.

D Vitamini nedir? D Vitamini eksikliği nedir, nasıl anlaşılır? D Vitamini fazlasının zararları nelerdir?

İçindekiler

  • D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
  • D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?
  • D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?
  • D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE SEBEP OLUR?
  • D VİTAMİNİ FAZLASININ ZARARLARI NELERDİR?

Yağda çözülebilen bir vitamin olan D vitamini, eksikliği kadar fazlasının da zararlı olduğu vitaminlerden biridir. Vücudun ihtiyaç duyduğu önemli vitaminlerden biri olan D vitamini, güçle ve sağlıklı kemikler için olmazsa olmazıdır. D vitamini, vücudunuzda yeterli seviyede bulunmadığı durumda düşündüğünüzden daha büyük zararlara yol açabilir. Diş ve kemiklerin gelişiminde de önemli bir bileşen olan D vitamini, vücudunuzun gücünü korumasını destekleyip hücre canlılığının korunmasına katkı sağlar ve metabolizmanızın düzenli şekilde işlemesine yardımcı olur.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

D vitamini deposu aslında güneş ışığıdır. Çok fazla besinde bulunmayan D vitamini aşağıdaki yiyeceklerde bulunur.

  • Yağlı balık
  • Ton balığı
  • Mantarlar
  • Süt
  • Portakal suyu
  • Yumurta sarısı
  • Tahıl
  • Sığır karaciğeri
  • Morina yağı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

D vitamini eksikliği aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir;

  • D vitamini açısından zengin ürünleri tüketmemek
  • D vitamininin metabolize edilememesi
  • D vitamini atılımının azalması
  • Genetik hastalıklar
  • Ultraviyole B (UVB) güneş ışığında yeterli zaman harcanmaması

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Vücudun neredeyse her noktasını etkileyen D vitamini eksikliği, pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. D vitamini eksikliği belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

  • Genel vücut ağrısı
  • Yorgunluk
  • Yürümekte zorlanma (denge problemi)
  • Kemik ağrısı
  • Kuvvet kaybı
  • Saç dökülmesi
  • Baş ağrısı
  • Depresyon
  • Değişken ruh hali
  • Uykusuzluk
  • Eklemlerde ve parmaklarda ağrı
  • Gözaltı morlukları
  • Aşırı terleme
  • Kilo vermekte güçlük çekme
  • Sürekli üşüme

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE SEBEP OLUR?

Vücudunuzun yeteri kadar D vitamini bulundurmaması halinde;

  • Kemik erimesi
  • Diyabet
  • Kalp hastalığı
  • Solunum yolu ile alakalı rahatsızlıklar
  • Raşitizm gibi hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

D VİTAMİNİ FAZLASININ ZARARLARI NELERDİR?

D vitamini fazlalığı ise kanda kalsiyum düzeyinin artması sonucu böbrek taşı oluşumu, tansiyon yüksekliği, kalp krizi ve hatta karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir.

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