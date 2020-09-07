D Vitamini nedir? D Vitamini eksikliği nedir, nasıl anlaşılır? D Vitamini fazlasının zararları nelerdir?

Yağda çözülebilen bir vitamin olan D vitamini, eksikliği kadar fazlasının da zararlı olduğu vitaminlerden biridir. Vücudun ihtiyaç duyduğu önemli vitaminlerden biri olan D vitamini, güçle ve sağlıklı kemikler için olmazsa olmazıdır. D vitamini, vücudunuzda yeterli seviyede bulunmadığı durumda düşündüğünüzden daha büyük zararlara yol açabilir. Diş ve kemiklerin gelişiminde de önemli bir bileşen olan D vitamini, vücudunuzun gücünü korumasını destekleyip hücre canlılığının korunmasına katkı sağlar ve metabolizmanızın düzenli şekilde işlemesine yardımcı olur.
D vitamini deposu aslında güneş ışığıdır. Çok fazla besinde bulunmayan D vitamini aşağıdaki yiyeceklerde bulunur.
D vitamini eksikliği aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir;
Vücudun neredeyse her noktasını etkileyen D vitamini eksikliği, pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. D vitamini eksikliği belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
Vücudunuzun yeteri kadar D vitamini bulundurmaması halinde;
D vitamini fazlalığı ise kanda kalsiyum düzeyinin artması sonucu böbrek taşı oluşumu, tansiyon yüksekliği, kalp krizi ve hatta karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir.
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