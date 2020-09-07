D Vitamini nedir? D Vitamini eksikliği nedir, nasıl anlaşılır? D Vitamini fazlasının zararları nelerdir?

Yağda çözülebilen bir vitamin olan D vitamini, eksikliği kadar fazlasının da zararlı olduğu vitaminlerden biridir. Vücudun ihtiyaç duyduğu önemli vitaminlerden biri olan D vitamini, güçle ve sağlıklı kemikler için olmazsa olmazıdır. D vitamini, vücudunuzda yeterli seviyede bulunmadığı durumda düşündüğünüzden daha büyük zararlara yol açabilir. Diş ve kemiklerin gelişiminde de önemli bir bileşen olan D vitamini, vücudunuzun gücünü korumasını destekleyip hücre canlılığının korunmasına katkı sağlar ve metabolizmanızın düzenli şekilde işlemesine yardımcı olur.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

D vitamini deposu aslında güneş ışığıdır. Çok fazla besinde bulunmayan D vitamini aşağıdaki yiyeceklerde bulunur.

Yağlı balık

Ton balığı

Mantarlar

Süt

Portakal suyu

Yumurta sarısı

Tahıl

Sığır karaciğeri

Morina yağı

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ NELERDİR?

D vitamini eksikliği aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir;

D vitamini açısından zengin ürünleri tüketmemek

D vitamininin metabolize edilememesi

D vitamini atılımının azalması

Genetik hastalıklar

Ultraviyole B (UVB) güneş ışığında yeterli zaman harcanmaması

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Vücudun neredeyse her noktasını etkileyen D vitamini eksikliği, pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. D vitamini eksikliği belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Genel vücut ağrısı

Yorgunluk

Yürümekte zorlanma (denge problemi)

Kemik ağrısı

Kuvvet kaybı

Saç dökülmesi

Baş ağrısı

Depresyon

Değişken ruh hali

Uykusuzluk

Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

Gözaltı morlukları

Aşırı terleme

Kilo vermekte güçlük çekme

Sürekli üşüme

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NELERE SEBEP OLUR?

Vücudunuzun yeteri kadar D vitamini bulundurmaması halinde;

Kemik erimesi

Diyabet

Kalp hastalığı

Solunum yolu ile alakalı rahatsızlıklar

Raşitizm gibi hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

D VİTAMİNİ FAZLASININ ZARARLARI NELERDİR?

D vitamini fazlalığı ise kanda kalsiyum düzeyinin artması sonucu böbrek taşı oluşumu, tansiyon yüksekliği, kalp krizi ve hatta karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına yol açabilir.

