D vitamini ve Covid-19: Doğrusu ne?

Covid-19 ile birlikte, tedavileri konusundaki dezenformasyon da bir salgın gibi yayıldı. Ancak bazen dezenformasyon, içinde bir parça doğruluk bulunan fikirler etrafında da yaşanabiliyor ve bunlar mücadele etmesi en zor olanlar.

Neden D vitamini?

Covid-19 için önerilen çok sayıda tedavi var. Hidroksikolorkin, Ivermectin ya da D vitamini araştırılıyor ya da araştırılıyordu. Bir tedavinin işe yaradığını düşünmek ve daha sonra yapılan araştırmalarla yaramadığını tespit etmek normal bilimsel sürecin bir parçası.

Ancak internette, salgının başlarında yapılan ya da düşük kaliteli araştırmalar, bağlamından kopartılıp paylaşılabiliyor. Ve komplo teorilerini savunanlar bunun yarattığı kafa karışıklığından faydalanabiliyor.

D vitaminin Covid-19'un önlenmesinde ya da tedavisinde kullanışlı olabileceği düşüncesinin arkasında mantıklı yönler var.

Bağışıklık sistemi üzerinde bir rol oyunyor ve örneğin İngiltere'de herkesin kış aylarında, eksiklik riski olanlarınsa bütün yıl D vitamini takviyesi alması öneriliyor. Şu ana dek hiçbir araştırma, D vitaminini daha fazla almanın hastlalığı önlediği ya da tedavi ettiği yönünde yeterince ikna edici kanıtlar sunamadı.