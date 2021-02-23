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  4. D010 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

D010 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

23.02.2021 21:56 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Karasu ilçesi D010 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesi D010 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan Ali K. idaresindeki 41 EG 649 plakalı otomobil, tali yoldan çıktığı sırada aynı yönde seyir halinde olan M.T.C. idaresindeki 54 ZP 875 plakalı Toyota markalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada Ali K. ve araç içerisinde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kızı yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kazanın meydana geldiği anı anlatan sürücü Ali K., “Ben, yol ağzından döndüm. İlerde dolmuş vardı. Diğer şeride geçme şansım zaten yoktu. Buradan nizami döndüm. Sinyalimi de verdim. 50-60 metre kadar gittim. Ondan sonra kendimizi önce yolun sağında bulduk. Allah’tan direksiyon hakimiyetimi kaybetmedim. Tekrardan direksiyonu düzelttim. Yani direksiyonu bırakmış olsaydım, Allah korusun oradan aşağı doğru giderdik. İçerisinde kızım ve ben vardım” ifadelerini kullandı.

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