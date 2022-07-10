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  4. D100’de 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

D100’de 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

10.07.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

D100’de 6 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Kastamonu'daki trafik kazası Tosya ilçesi D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 6 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Kaza sebebiyle D100 karayolu Samsun istikametinde yoğunluk oluştu.

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Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu
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