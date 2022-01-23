HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. D100’de feci kaza! 8 araç birbirine girdi: 9 yaralı

D100’de feci kaza! 8 araç birbirine girdi: 9 yaralı

23.01.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Kar ve buzlanma nedeniyle 8 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza karışan araçlardan olan yolcu otobüsündeki yolcular büyük şok yaşadı. Yolcuların Gürcistan'a gitmekte olduğu öğrenildi.

D100’de feci kaza! 8 araç birbirine girdi: 9 yaralı

8 aracın birbirine girdiği feci kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Ortalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 1 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile çarpıştı. 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

9 YARALI

Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çorum Osmancık Devlet Hastanesi ve Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

19b85c3f-2f96-4939-a0cf-4aa2ce287e96

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Olay yerine intikal eden jandarma ve polis ekipleri emniyet ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Zincirleme kaza sebebi ile D100 Karayolu Samsun istikameti trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, araçların kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.

a413c984-437a-4dba-ac66-9cd67157f899

Kazaya karışan yolcu otobüsündeki yolcular ise büyük şok yaşadı. Gürcistan’a gittiği öğrenilen otobüsteki yolcular, otobüste yolun açılmasını bekledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

Niğde'de kahreden kaza! Anne ve 7 yaşındaki kızı olay yerinde hayatını kaybettiNiğde'de kahreden kaza! Anne ve 7 yaşındaki kızı olay yerinde hayatını kaybetti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama"Donmuş eşekler" sosyal medyada gündem oldu! Valilikten açıklama
Adanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değilAdanalı çiftçiyi şoke eden olay: Uzaylılar gelmiş, dünyaya ait değil
Erdoğan ile Reisi arasında kritik görüşmeErdoğan ile Reisi arasında kritik görüşme
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

Engin Özkoç'un yüz ifadesi gündem oldu!

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

İstanbul'daki mide bulandıran olayda iğrenç detaylar! 'Bir kere şeytana uydum'

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Dikkat çeken görüntü! Yola çıktılar... TIR'da bakın kimler var

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.