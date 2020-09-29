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D100 Karayolunda facianın eşiğinden dönüldü! Metrelerce sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 00:54 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu Küçükyalı Mahallesi mevkinde bir kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yan yattı ve kilometrelerce sürüklendi. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada sürücü kamyonete arkadan bir otomobilin çarptığını iddia etti.

D100 Karayolunda facianın eşiğinden dönüldü! Metrelerce sürüklendi

Maltepe, Küçükyalı Mahallesi D-100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında içerisinde sürücü Gürgin Yıldız ile birlikte dört kişinin bulunduğu kamyonet yan yattı.

Kilometrelerce sürüklenen kamyonetin içinden burunları bile kanamadan çıkan vatandaşlara ilk olarak karayolunda ki diğer sürücüler yardım etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Yolun sol tarafında yan yatan pazar esnafına ait olan kamyonet trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Polis ekiplerinin olası bir ikinci kaza yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlemlenirken kamyonetin içerisinden çıkan dört kişi sağlık ekiplerince ambulansta kontrol edildi.

Sürücü Gürgin Yıldız, "Arkadan çarptı, biz arabada dört kişiydik. Arabayı on metre sürükledi araba" diyerek kamyonete arkadan bir başka otomobilin çarpıp kaçtığını ileri sürdü. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken yan yatan kamyonet çekici ile kaldırıldı. Yarım saatlik bir çalışma sonucu trafik eski akışına döndü. (İHA)

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