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D100 Karayolu'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 08:15 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de D100 Karayolu Gülsuyu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce bariyerlere sonra da tabela direğine çarptı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de D100 Karayolu Gülsuyu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce bariyerlere sonra da tabela direğine çarptı. Kazada sürücü Engin Gül, ağır yaralandı. Kaza, Gülsuyu mevkii Kartal istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. 34 LIS 554 plakalı servis minibüsüyle D100 sürücü Engin Gül, sahil yoluna girmek istediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce bariyere ardından da tabela direğine çarptı. Kazada sürücü Engin Gül, ağır yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüsün içerisinde sıkışan Gül'ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gül, ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kaza yerindeki meraklı vatandaşları başka bir kazaya daha mahal vermemek için uyararak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada yoldaki ulaşım polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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