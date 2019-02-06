HABER

D100’de 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1’ çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda 3 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1’ çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüsamettin A. idaresindeki 48 F 1000 pikap, aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 0803 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs ise sürücüsü öğrenilemeyen 41 T 0357 plakalı taksiye çarptı. Kazada pikap sürücüsü Hüsamettin A. (25), Besrai A. (33) ve 5 yaşındaki çocukları Hüseyin A. yaralandı. Kaza sırasında olay yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne hasta nakil aracı, durarak yaralılara ilk müdahalesini yaptı.
Hasta nakil aracındaki sağlık görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan baba Hüsamettin A., eşi Besrai A. ve çocukları Hüseyin A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, aza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Mardin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonuMardin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Uyuşturucu şüphelisi: Ömür boyu gülerim, sen beni böyle çekUyuşturucu şüphelisi: Ömür boyu gülerim, sen beni böyle çek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.