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D100’de otomobil hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu’nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu’nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cemil Karakter idaresindeki 41 NB 990 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeyken bir anda yavaşlayan Ahmet D. yönetimindeki 34 TV 2867 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Ahmet D. ve eşi Hülya D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralı Ahmet D. ve eşi Hülya D. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Hülya D. ve Ahmet D.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza anını anlatan sürücü Cemil Karekter, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin kazaya sebebiyet verdiğini iddia ederek, “Çarptığım aracın önüne bir araç kırdı. O da sola doğru benim önüme durunca ben de ona çarptım” dedi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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