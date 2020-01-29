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D100’de otomobil kamyona çarptı: 2’si çocuk 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karatepe ilçesi D100 Karayolu’nda otomobilin yağış nedeni ile yavaşlayan kamyona çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Karatepe ilçesi D100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Karatepe ilçesi D100 Karayolu’nda otomobilin yağış nedeni ile yavaşlayan kamyona çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Karatepe ilçesi D100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahin Y. idaresindeki 41 DH 229 plakalı otomobil, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda aninden yavaşlayan Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Şahin Y., eşi Işıl Y. ile H.Y. isimli bebek ve yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen C.Y. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerin olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Şahin Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza sebebi ile yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapalı kalan yol ise ekipler tarafından yapılan çalışmayla, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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