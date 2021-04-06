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D100’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

06.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 karayolunda 7 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 karayolu Hacı Akif Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 karayolunda 7 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 karayolu Hacı Akif Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 4 araç trafiğin yavaşlaması sebebi ile duramayarak çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçları gören bir sürücü yolun sağ şeridinde durdu. Arkadan gelen 2 otomobil ise duramayarak duran otomobile arkadan çarptı. Toplam 7 aracın karıştığı kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

7 aracın karıştığı kaza D100’ü trafiğe kapattı
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile D100 karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ekipler tarafından trafik yan yollara yönlendirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelmelerin ardından araçlar, yoldan tek tek yoldan kaldırıldı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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