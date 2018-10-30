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D100'deki saldırı anı ve ölen kişinin fotoğrafı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu Yanyolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde öldürülmesi olayının intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı.

D-100'DEKİ SİLAHLI SALDIRININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ: İNTİKAM CİNAYETİ ÇIKTI Haber-Kamera : Alper KORKMAZ-Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA) Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu Yanyolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde öldürülmesi olayının intikam cinayeti olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı Mehmet Ali Arslan'ın oyuncu ve manken kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Esenyurt'ta Emre Solan tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Ataköy D-100 Karayolu Yanyol'da dün gece saatlerinde Emre Solan (28) isimli genç otomobiliyle beklediği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürmüştü. Olayı araştıran Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mehmet Ali Arslan'ı gözaltına aldı. Cinayetle ilgili çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri zanlının kardeşi Halit Arslan'ın 2013 yılında Emre Solan tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaştı.

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