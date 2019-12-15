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D140 karayolunda kaza: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 19:12 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Akyazı ilçesi D140 karayolu Şerefiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi D140 karayolu Şerefiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 54 FC 635 plakalı otomobil ile L.D. idaresindeki 34 AB 3069 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan L.D., H.K., Ö.Y. ve U.S. isimli 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve SAKTİM ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu araçlardan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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