D1E sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, kapsamı nedir? D1E sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Bazı özel şartlar dâhilinde sahip olunabilen D1E sınıfı ehliyet deneyim gerektiren bir ehliyettir. Direkt olarak alınmadığı gibi D1E ehliyet sınıfını alabilmek ve römork takılı minibüsleri kullanabilmek için şartlar bulunuyor. D1E alabilmek için D1 ehliyete ve dolaylı olarak B ehliyete sahip olmak ve sınıflar arası geçiş yapmak gerekir. Yaş sınırı da farklılık gösteren D1E ehliyeti şartları nedir?

D1E sınıfı ehliyet nedir?

Geçerlilik süresi 5 yıl olan ve M, B, BE, B1, D1 ve F ehliyet sınıfları dâhilindeki araçları kullanabilen ehliyet türüne D1E sınıfı ehliyet adı veriliyor. D1E sınıfı alabilmek için D1 ehliyeti gereklidir. D1E sınıfı araçlarına takılan römorkun azami yükü 750 kilogramı geçer ve birleşik bir araçtır.

D1E sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

D1E sınıfı ehliyet D1 sınıfı ehliyet dâhilindeki araçlara eklenen ve yük ağırlığı minimum 750 kilo olan römork takılan birleşik araçları kullanır. Bu ehliyet sınıfına sahip olanların kullanabildiği diğer araçlar şunlardır:

Minibüs

Otomobil

Kamyonet

Traktör

Motosiklet

D1E sınıfı ehliyet nasıl alınır?

D1E sınıfı ehliyet almak için gerekli şartları sağladıktan sonra ehliyet sınavlarını başarıyla geçmeniz gerekiyor. Bu ehliyet sınıfı için gerekli belgeler ise şunlardır:

"Sürücü Olur" raporu

Kan grubu kartı

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrenim durumunuzu gösteren belge

Adli sicil kaydı

2 tane biyometrik fotoğraf

D1E sınıfı ehliyet alma şartları nedir?

D1E sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

D1 sınıfı ehliyete sahip olmak

21 yaşını doldurmuş olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Sürücü belgesine herhangi bir nedenle süresiz olarak alınmaması

D1E sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

2022 yılında D1E sınıfı ehliyet harç ücreti 1863,70 Türk lirası, sınava giriş ücreti 160 Türk Lirasıdır. D1E için değerli kâğıt bedeli 280 Türk Lirası olarak belirlendi. Sürücü kursu fiyatları ise şehir ve kurumlara göre değişkenlik gösteriyor.

