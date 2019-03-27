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Dabakhane Mescidi, 119 yıl sonra ibadete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yeri Harput Mahallesi'nde bulunan, 450 yıllık Dabakhane Mescidi, restorasyon çalışmalarının ardından, 119 yıl sonra ibadete açıldı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yeri Harput Mahallesi'nde bulunan, 450 yıllık Dabakhane Mescidi, restorasyon çalışmalarının ardından, 119 yıl sonra ibadete açıldı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, mescitte öğle namazını kıldırdı.

Elazığ Belediyesi'nce Harput Mahallesi'nde, 17'nci yüzyılda inşa edilen Dabakhane Mescidi, 1900 yılında bir bölümü yıkılınca ibadete kapatıldı. Tarihi mescit, belediye tarafından restore edildi. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi mescitte, 119 yıl sonra ezan okundu. Mescidin ibadete açılmasıyla ilk namazı, öğle vakti, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kıldırdı. Namaz çıkışı açıklama yapan Başkan Yanılmaz, Harput'un devamlı gelişen, büyüyen ve tarihi misyonuna kavuşan yer olduğunu söyledi. Yanılmaz, "Dabakhane Mescidi, yaklaşık 450 yıllık bir mescit; ancak bin 900 yılında burası yıkılmış, kendi haline terk edilmiş ve ibadete kapanmıştı. Tamamen yok olmaya mahkum duruma gelmişti. Sadece hilal şeklinde bir duvarı kalmıştı. Elazığ Belediyesi olarak buranın projesini hazırladık. İlgili kurumlar onaylattırdık ve restorasyon çalışmasını da yaptık, bitirdik. 119 yıl sonra inşallah bu mescitte yeniden namaz kılmaya başlayacağız" diye konuştu.

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