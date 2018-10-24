HABER

DACA'cıların Umudu Ara Seçimler

24.10.2018 21:38 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, 2017 yılı Eylül ayında DACA programına son vereceğini açıkladı ve nihai kararı Kongre’ye bıraktı. Program kapsamındaki kişiler ara seçimler yaklaşırken hala Kongre’den bir karar bekliyor

DACA'cıların Umudu Ara Seçimler

Obama döneminde yasal olmayan göçmen statüsünde olmalarına rağmen, DACA olarak bilinen programla kendilerine Amerika’da yasal olarak oturma ve çalışma izni tanınan 700 bin kişi hala program yasal olarak sona ermeden iyi bir şeyler olmasını bekliyor. Nevada’da büyük bir Latin kökenli nüfus var ve bunların bir bölümü DACA programından yararlanan kişiler. Bunlar arasında ara seçim sonuçlarının bir şeyleri değiştireceğini düşünenler de var, fazla heyecanlı görünmeyenler de.

2012 yılından bu yana eski Başkan Obama tarafından uygulanan program sayesinde, çocuk yaşta aileleriyle birlikte Amerika’ya gelmiş, bu ülkede büyümüş, yetişmiş ve okumuş yaklaşık 700 bin kişiye, ikişer yıllık uzatmalarla Amerika’da oturma ve çalışma izni veriliyor. Ancak Trump’ın Meksika sınırına duvar örme konusundaki ısrarı, sınırda ailelerin çocuklarından ayrılması gibi diğer tartışmalı uygulamaları, DACA’ya dahil olanların durumlarının arka planda kalmasına neden oldu.

Nevada’da, DACA programına dahil olan 13 bin kişiye ara seçimler, seslerini duyurmak için bir şans daha veriyor. Nevada’nın Latin asıllı göçmenleri eyalet nüfusunun yüzde 29’unu oluşturuyor ve hepsi de bu seçimlere büyük önem veriyor.

DACA programına dahil olanlar oy kullanamayacaklar ama seçmenleri sandığa gitmeye zorlamanın kendilerine bir şey kaybettirmeyeceğini söylüyorlar.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
Eren Keskin İnsan Hakları Ödülüne Aday GösterildiEren Keskin İnsan Hakları Ödülüne Aday Gösterildi
Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeliTrump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Öğrenci Andı' hamlesi!

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Son dakika! CHP yerel seçim adaylarını belirledi

Son dakika! CHP yerel seçim adaylarını belirledi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Trump'ın eski danışmanı Gordon: FETÖ elebaşı Gülen derhal iade edilmeli

Bulgaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu!

Bulgaristan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu!

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

Suudi Veliaht Prens'ten flaş Türkiye açıklaması

ABD'de büyük şok! Beyaz Saray'da da bomba paniği

ABD'de büyük şok! Beyaz Saray'da da bomba paniği

Clintonlar'ın evinde bomba alarmı

Clintonlar'ın evinde bomba alarmı

NASA'dan şaşırtan görüntü: Nasıl bu hale geldi?

NASA'dan şaşırtan görüntü: Nasıl bu hale geldi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.