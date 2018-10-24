DACA'cıların Umudu Ara Seçimler

Obama döneminde yasal olmayan göçmen statüsünde olmalarına rağmen, DACA olarak bilinen programla kendilerine Amerika’da yasal olarak oturma ve çalışma izni tanınan 700 bin kişi hala program yasal olarak sona ermeden iyi bir şeyler olmasını bekliyor. Nevada’da büyük bir Latin kökenli nüfus var ve bunların bir bölümü DACA programından yararlanan kişiler. Bunlar arasında ara seçim sonuçlarının bir şeyleri değiştireceğini düşünenler de var, fazla heyecanlı görünmeyenler de.

2012 yılından bu yana eski Başkan Obama tarafından uygulanan program sayesinde, çocuk yaşta aileleriyle birlikte Amerika’ya gelmiş, bu ülkede büyümüş, yetişmiş ve okumuş yaklaşık 700 bin kişiye, ikişer yıllık uzatmalarla Amerika’da oturma ve çalışma izni veriliyor. Ancak Trump’ın Meksika sınırına duvar örme konusundaki ısrarı, sınırda ailelerin çocuklarından ayrılması gibi diğer tartışmalı uygulamaları, DACA’ya dahil olanların durumlarının arka planda kalmasına neden oldu.

Nevada’da, DACA programına dahil olan 13 bin kişiye ara seçimler, seslerini duyurmak için bir şans daha veriyor. Nevada’nın Latin asıllı göçmenleri eyalet nüfusunun yüzde 29’unu oluşturuyor ve hepsi de bu seçimlere büyük önem veriyor.

DACA programına dahil olanlar oy kullanamayacaklar ama seçmenleri sandığa gitmeye zorlamanın kendilerine bir şey kaybettirmeyeceğini söylüyorlar.

