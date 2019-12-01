DACA’ya Ne Olacak?

Amerikan Anayasa Mahkemesi, kısa süre önce, Amerika’ya aileleri tarafından çocuk yaşta kaçak olarak getirilen binlerce göçmene sınır dışı edilme muafiyeti tanıyan DACA uygulamasını geri çevirebileceği sinyali verdi. Anayasa Mahkemesi'nin DACA kararı, California eyaletinde tıp eğitimini tamamlamak üzere olan bir doktorun kaderini belirleyebilir.
Amerika'ya çocuk yaşta gelen Jirayuth Latthivongskorn'un ailesi, ülkeye yasal yollardan göç etmemiş.
Latthivongskorn, eski Başkan Obama dönemine ait DACA adlı uygulama sayesinde Amerika'da tıp eğitimi alıyor.
DACA, Amerika'ya aileleri tarafından çocuk yaştayken kaçak yollarla getirilen yaklaşık 800 bin gence hukuki koruma ve çalışma izni sağlıyor.
Latthivongsakorn, ”DACA, bana birçok kapı açtı. Tıp eğitimimi görmeye imkan verdi” diyor.
Ancak Trump Yönetimi'nin 2017 yılı Eylül ayında Başkan Obama'nın göç politikasını tek elden belirlediği gerekçesiyle DACA programını iptal etmeyi planladığını açıklaması, doktor adayının planlarını alt üst edebilir.
Anayasa Mahkemesi, iki yıldan uzun süre sonra DACA uygulamasının iptal edilmemesi için açılan üç davayı ele alacak.
Latthivongsakorn, davacılardan biri.
Latthivongsakorn, ”Tıp eğitimi alma ayrıcalığına sahibim, Amerika'da yaşıyorum. Ama bunu kendi başıma yapmadım. Yasadışı göçmen olan ailem ve arkadaşlarımın desteğini aldım. DACA uygulamasının devam etmesi için verdikleri mücadeleye katılmanın benim için bir sorumluluk olduğuna inanıyorum” diyor.
Latthivongsakorn ailesinin emlak şirketi, Uzakdoğu'da 1997'de yaşanan mali kriz nedeniyle batmış. Anne ve baba altı aylık turist vizesiyle California'ya gelmiş, restoranlarda çalışmaya başlamış ve vize süreleri dolduktan sonra da Amerika'da kalmaya devam etmiş. Jirayuth ise 1999 yılı Mart ayında 9 yaşındayken iki kardeşiyle birlikte Amerika'ya gelmiş.
Latthivongsakorn,”Beşimizin küçük apartman dairemizde bir konuşma yaptığımızı hatırlıyorum. Annem ve babam Tayland'a geri dönmeyeceğimizi söylemişti. Peki arkadaşlarım, oyuncaklarım ne olacak demiştim” sözleriyle eski günleri hatırlıyor.
Ailesinin ”New” lakabı taktığı Jirayuth, çok çalışmış, İngilizce öğrenmiş ve Amerika'nın en saygın üniversitelerinden Berkeley'deki California Üniversitesi ve Harvard'dan mezun olmuş.
2012'de Obama Yönetimi'nin DACA uygulamasını açıklamasından bir ay önce California Üniversitesi'nin San Francisco'daki kampüsünden kabul alan Jirayuth, geçen Mayıs'ta, üniversitenin 155 yıllık tarihinin ilk kaçak göçmen tıp fakültesi mezunu olmuş.
California Üniversitesi’nden Doktor Leigh Kimberg, ”New'ün serüveninin güzel yanı her aşamada amaçlarına ulaşmaya çalışması, kendi izlemeye çalıştığı yoldan gitmek isteyenlerin önündeki engelleri azaltmak için sistemli olarak çaba sarfetmesi” diyor.
Anayasa Mahkemesi'nin DACA kararını önümüzdeki yaz açıklaması bekleniyor. Uygulamanın kaldırılması durumunda Kongre, göçmenlik reformu yasasını ya da kısaca DREAM olarak bilinen ve belirli şartları karşılayan kaçaklara vatandaşlık hakkı tanınmasını öngören yasayı çıkarmak için harekete geçebilir. Ancak Bush ve Obama yönetimleri, bu yasayı çıkarmayı başaramamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum