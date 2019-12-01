DACA’ya Ne Olacak?

Latthivongsakorn, ”DACA, bana birçok kapı açtı. Tıp eğitimimi görmeye imkan verdi” diyor.

DACA, Amerika'ya aileleri tarafından çocuk yaştayken kaçak yollarla getirilen yaklaşık 800 bin gence hukuki koruma ve çalışma izni sağlıyor.

Amerikan Anayasa Mahkemesi, kısa süre önce, Amerika’ya aileleri tarafından çocuk yaşta kaçak olarak getirilen binlerce göçmene sınır dışı edilme muafiyeti tanıyan DACA uygulamasını geri çevirebileceği sinyali verdi. Anayasa Mahkemesi'nin DACA kararı, California eyaletinde tıp eğitimini tamamlamak üzere olan bir doktorun kaderini belirleyebilir.

Anayasa Mahkemesi, iki yıldan uzun süre sonra DACA uygulamasının iptal edilmemesi için açılan üç davayı ele alacak.

Latthivongsakorn, davacılardan biri.

Latthivongsakorn, ”Tıp eğitimi alma ayrıcalığına sahibim, Amerika'da yaşıyorum. Ama bunu kendi başıma yapmadım. Yasadışı göçmen olan ailem ve arkadaşlarımın desteğini aldım. DACA uygulamasının devam etmesi için verdikleri mücadeleye katılmanın benim için bir sorumluluk olduğuna inanıyorum” diyor.

Latthivongsakorn ailesinin emlak şirketi, Uzakdoğu'da 1997'de yaşanan mali kriz nedeniyle batmış. Anne ve baba altı aylık turist vizesiyle California'ya gelmiş, restoranlarda çalışmaya başlamış ve vize süreleri dolduktan sonra da Amerika'da kalmaya devam etmiş. Jirayuth ise 1999 yılı Mart ayında 9 yaşındayken iki kardeşiyle birlikte Amerika'ya gelmiş.

Latthivongsakorn,”Beşimizin küçük apartman dairemizde bir konuşma yaptığımızı hatırlıyorum. Annem ve babam Tayland'a geri dönmeyeceğimizi söylemişti. Peki arkadaşlarım, oyuncaklarım ne olacak demiştim” sözleriyle eski günleri hatırlıyor.