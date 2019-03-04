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Dacia 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda özel serisini tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

Dacia, Cenevre Otomobil Fuarı’nda bazı ülkelerde Techroad olarak bilinen ve Duster, Logan ve Stepway ailesine yönelik sunulan Ultimate özel serisinin tanıtımını gerçekleştiriyor - Ülkeye bağlı olarak ocak ayından itibaren siparişe açılan özel seri, Avrupa’da ve Dacia’nın mevcut olduğu 44 ülkenin çoğunda mart başında satışa sunulacak

İSTANBUL (AA) - Dacia, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda bazı ülkelerde Techroad olarak da adlandırılan yeni Ultimate özel serisini sergiliyor.

Dacia açıklamasına göre, şirket bazı ülkelerde Techroad olarak bilinen ve Duster, Logan ve Stepway ailesine yönelik sunulan Ultimate özel serisinin tanıtımını gerçekleştiriyor.

Füzyon Kırmızı ve Antrasit Gri; Duster, Logan ve Stepway ailesine (Sandero, Logan MCV, Lodgy ve Dokker) yönelik sunulan özel serinin yeni renkleri arasında yer alıyor.

Dacia, Duster’da yer alacak 1.3 TCe 130 ve 150 bg yeni benzinli motorlarını tanıtıyor. Yeni nesil benzinli motorlar, güvenilirlik ve dayanıklılık açısından en yüksek gereksinimleri karşılamak için en güncel inovasyonları içeriyor.

Güçlü tasarımı, griye kontrast oluşturan kırmızı dekoru ve çarpıcı bir tarza sahip döşemeleriyle Dacia özel serisi dikkati çekiyor.

Ultimate özel serisi, dış (karoser hatları, dikiz aynası gövdeleri, kapıların alt kısmı) ve iç kısmındaki (kapı panelleri, havalandırma çerçeveleri, özel döşeme ve ön/arka paspas üstü) kırmızı ayrıntılarla öne çıkıyor. Daha konforlu bir görünüme sahip kabin içindeki açık gri tonlar ile kırmızı renkler, koyu karbon gösterge paneli ile kontrast oluşturuyor.

Orta kısımda yer alan kırmızı tasarım, sis farlarını öne çıkarırken, 16 inç çift tonlu Parlak Gümüş/Gri elmas alüminyum jantlar (veya Duster ile sunulan 17 inç alüminyum jantlar) göze çarpıyor.

Özel seri, arka görüş kamerası ve park sensörleri, otomatik klima, eller serbest giriş kartı, kör nokta uyarı sistemi, çok görüşlü kamera, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu Media Nav Evolution multimedya sistemini içeren Duster City Plus Paketi gibi kullanışlı Dacia teknolojileri ile birlikte sunuluyor. Ülkeye bağlı olarak ocak ayından itibaren siparişe açılan özel seri, Avrupa’da ve Dacia’nın mevcut olduğu 44 ülkenin çoğunda mart başında satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia Satış ve Pazarlama Direktörü Ionuţ Gheorghe, "Bu lansman 2019’un parlak bir yıl olacağını gösteriyor. Tıpkı satışları yüzde 20,5 artan Sandero ve Yeni Duster performanslarının damga vurduğu rekor 2018 yılı gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Dacia, 2018 yılında yüzde 7 artış ile dünya çapında 700 bin 798 satış adedi gerçekleştirdi ve bir rekora imza attı. Sandero da Avrupa’da en çok perakende satışı gerçekleştirilen model olmaya devam ediyor.

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