Dacia Bigster konsept karşınızda!

Dacia ve Lada markalarının CEO’su Denis Le Vot, “Dacia markası, tüketicilere güvenilir, özgün ve en iyi fiyat-performans oranına sahip araçları sunmaya devam edecek. Dacia-Lada iş biriminin oluşturulması sayesinde, üretimde CMF-B platformundan yararlanarak verimliliğimizi daha üst noktalara taşırken, ürünün rekabet gücünü, kalitesini ve çekiciliğini daha da artıracağız. Bigster Concept’in öncülüğünde marka algımızı daha da yukarıya taşımak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip olacağız” dedi.

Tüketicisinin nabzını yakalayan Dacia, bu doğrultuda her zaman en doğru aksiyonları alıyor. Konumunu güçlendirmek, tüketicilerin ve değişim içindeki sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için markanın en büyük kozları şunlar olacak:

Ürün geliştirme maliyeti konusunda Renault Grubu’nun tecrübesinden ve bilgi birikiminden faydalanan akıllı bir yaklaşım.

Sinerjiyi artıracak ve gelişme sağlayacak teknolojik desteğe sahip Dacia & Lada iş birimi

Dacia ve Lada’ya 4 platformdan 1 platforma, 18 şasi tipinden 11 şasi tipine geçme imkânı sağlayan fiyat-performans oranı yüksek yeni CMF-B üretim platformu.

Değişen regülasyonlara ve araç kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayan, aynı zamanda alternatif enerji ve hibrit motor üretimine olanak sağlayan esnek CMF-B platformu.

Bu yıl lanse edilecek olan yeni Sandero ve Sandero Stepway’in yanı sıra, Avrupa’nın en erişilebilir elektrikli aracı Dacia Spring ve 2025’e kadar gelmesi planlanan 3 yeni model ile rekabetçi bir ürün gamı.

Bigster Concept’in de desteğiyle C segmentinde daha iddialı bir konum.

YENİ BIGSTER KONSEPT NELER SUNUYOR?

Dacia tarzına sadık kalınarak geliştirilen Bigster Concept, geniş iç hacimli, dayanıklı ve her türlü yol tipinde keyifle kullanım için yaratılmış kimliğiyle yeni ufuklara göz kırpıyor. 4,6 metrelik uzunluğuyla Bigstar Consept, Dacia’nın SUV segmentini erişilebilir kılma başarısını devam ettiriyor. Dacia Tasarım Direktörü Alejandro Mesonero-Romanos, “Bigster Consept, markanın geçirdiği evrimi özetliyor: Çekici, modern dokunuşlar ve ‘outdoor’ ruhu. Dacia olarak, erişilebilirliğin hiçbir şekilde çekicilik ile zıt kavramlar olmadığına inanıyoruz ve Bigster Concept bunun en net kanıtı” dedi. Dacia’nın, müşterilerinin nabzını her zaman yakalıyor olması ve onlardan gelen talepleri gerçekleştirmedeki başarısı sayesinde oluşturduğu güçlü değerler Bigster Concept’in DNA’sına da nüfuz ediyor: Sadelik, güvenilirlik ve özgünlük.