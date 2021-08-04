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Dacia'dan ağustos ayına özel kampanya

04.08.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dacia, ağustos ayı kampanyası ile Dacia sahibi olmak isteyenlere kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme avantajı sunuyor.

Dacia'dan ağustos ayına özel kampanya

1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi fırsatını da kapsayan Ağustos kampanyasında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de tüketicileri bekliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull versiyonu, Ağustos’a özel 4.000 TL’lik indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

Dacia Sandero

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL FIRSAT DEVAM EDİYOR

Dacia’nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor.

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Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dacia
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