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Dadaş öğrenciler halk oyunlarında şampiyonluğu bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Denizli'de, 22 ilden 350 öğrencinin takımlar haline katıldığı Okul Sporları Yıldızlar Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda "düzenlemesiz" dalda Türkiye birincisi olan Erzurum Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu öğrencileri, Erzurum'a döndü

Halk oyunları yarışmalarında başarıları ile adından söz ettiren Erzurum'daki Erzurum Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu öğrencileri, Denizli'de 22 ilden yaklaşık 350 öğrencinin katılımıyla düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda "düzenlemesiz" dalda birinci oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde bu kentteki Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2018-2019 Okul Sporları Yıldızlar Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası finalinde, 22 ilden 350 öğrenci yer aldı.

"Düzenlemeli" ve "düzenlemesiz" dalda takımlar halinde jüri karşısında sahnede en iyi performansını ortaya koymak için ter döken takımlardan Erzurum Hilal Kent 125. Yıl Ortaokulu takımı düzenlemesiz, Adana İstiklal Ortaokulu takımı ise düzenlemeli dalda Türkiye birincisi oldu.

Başarılarının gururunu yaşayan Erzurumlu öğrenciler antrenörleri eşliğinde kente geldi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Erzurum İl Temsilcisi Şahset İrten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum Hilal Kent 125. Yıl Ortaokulu öğrenci ve antrenörünü tebrik ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile THOF ortaklığınca düzenlenen yarışmaya 17'si düzenlemesiz 11'de düzenlemeli dalda toplam 28 ekibin katıldığını aktaran İrten, düzenlemesiz dalda Yakutiye Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu ekibinin rakip 16 takımı geride bırakıp şampiyonluğu kazandığını ifade etti.

Bundan mutlu olduklarını dile getiren İrten, "Finallere kalma başarısı gösteren ekipler, sahnede en iyi performansını ortaya koymak için yarıştı. Yarışmaya katılan bütün öğrencileri kutluyorum. Erzurumlu dadaş öğrencilerimiz bizi onurlandırdı. Erzurum, halk oyunları dallarında sürekli birincilik kazanan şehirdir." dedi.

İrten, 20 Nisan'da Sinop'ta düzenlenecek Okul Sporları Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasına, Erzurum Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibinin katılacağını hatırlatarak, bu yarıştan da Türkiye birinciliği beklediklerini sözlerine ekledi.

- Şampiyon takımın antrenörü sözünde durdu

Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu halk oyunları ekibi antrenörü Metahan İçoglu ise bir süre önce kentte düzenlenen yarışlarda finale katılmaya hak kazandıklarını hatırlatarak, "Takımımız mart ayında Erzurum'da düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar ve Gençler Halk Oyunları Grup Birinciliği yarışmasında Yıldızlar kategorisinde birinci olup Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştı. Türkiye şampiyonu olmak için söz verdik ve sözümü tuttuk." diye konuştu.

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Erzurum Hilalakent 125. Yıl Ortaokulu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Erzurum İl Temsilcisi Ş Türkiye Şampiyonası

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