Dadaşların ramazan akşamlarında semaver keyfi

Erzurum'da, sert geçen kış dolasıyla zamanlarının büyük çoğunluğunu evlerinde geçiren vatandaşlar, ramazanda ısınan havaları fırsat bilip özellikle iftar sonrası cadde ve sokaklarda semaverle çay içmenin keyfini çıkartıyor.

Havaların ısınmasıyla, akşamları serinleyen havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, özellikle ramazanda iftar sonrası kahvehane sahipleri ve seyyar satıcıların, sokak ve caddelerde semaverlerin yanı sıra közde çay kaynattıkları alanlara akın ediyor.

Birçok vatandaş da ailece sokaklarda ya da parklarda bir araya gelerek serin ramazan akşamlarında semaver ve közde kaynatılan çayı yudumluyor.

Bazen kaldırım bazen de ara sokaklarda çay satılan alanlarda buluşan vatandaşlar, limon ve kıtlama şeker ile çay içip sohbet etmenin keyfini sahura kadar sürdürüyor.

Semaverde çay satan Sinan İsko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların iftarını açmasının ardından kurduğu seyyar çay ocağına gelerek çay içtiğini söyledi.

Ramazanda semaverin kentte gelenek halinde geldiğini belirten İsko, "Erzurum'un cağ kebabının yanı sıra semaver çayı da meşhurdur. Yabancılar gelerek çay içiyor ve beğeniyor. Erzurumlular iftarını açtıktan sonra grup halinde gelerek semaver çayını içip sohbet ediyor. Hatta sahuru burada yapan da oluyor. Dadaşlar günün yorgunluğunu çay içerek atıyor." dedi.

Kahvehane işleten Serdar Taş ise ramazan ayı geldiğinde semaver ve masaları dışarıya kurduğunu anlatarak, "Buraya gelen bazı vatandaşlar odun ateşinde demlenen, en az 15 bardak çayı içiyor. Ramazanda semaverde çay keyfi, kentte gelenek haline geldi ve sahura kadar çay dağıtıyoruz." şeklinde konuştu.

