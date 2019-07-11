DADD Karadeniz Yat Rallisi'ne katılan yatlar Ordu'da

Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) tarafından düzenlenen Karadeniz 2019 Yat Rallisi'ne katılan yatçılar, Perşembe ilçesindeki Kışlaönü Limanı'na demirledi.

Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan 9 Haziran'da yatlarıyla yelken açan, aralarında 3 Alman, 2 Hollanda ve 1 Fransız ekibin de bulunduğu denizciler, 12 yatla Ordu'ya geldi.

Yatçılar, program kapsamında kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i de makamında ziyaret etti.

Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, 12 yatı Ordu'da ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek, Ordu'nun denizle bitişik ama barışık olmadığını söyledi.

Bu kapsamda deniz turizmini canlandırmaya yönelik bazı yatırımları hayata geçireceklerini belirten Güler, "Sizlerle bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Ordu sizin üssünüz olsun. Ordu’muz denizle bitişik ama barışık değil. Burada siz bize itici güç olacaksınız. Karadan da bir program uygulayarak, karavan turizmini canlandırmak istiyoruz." dedi.

Güler, Gülyalı ve Altınordu ilçesi Kumbaşı'nda yat limanı yapmak istediklerini dile getirerek, bu projelerini kısa sürede hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

DADD Başkanı Zafer Türkmen de Karadeniz kıyılarının güzelliğine dikkat çekerek, "İnşallah yabancı teknelerle buraya gelmek istiyoruz. Destek gördüğümüz sürece benzeri adımları atacağız. Güzel bir şehrimiz var. Ben karadan beş altı kez tüm Karadeniz'i gezdim. 10 yıldır denizlerdeyim. 100 kez gelsem ve bana Karadeniz mi Akdeniz mi deseler Karadeniz derim. Karadeniz bir maceradır, güzelliktir." diye konuştu.

