HABER

DAEŞ’in sözde emîri hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Bursa TEM ekiplerince Yıldırım ilçesinde yakalanan sözde DAEŞ emîri, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DAEŞ’in Halep ve Deyrezzor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olduğu tespit edilen örgütün sözde emîri İ.T’nin Yıldırım ilçesinde bir adreste ikamet ettiği tespit edildi.

DAEŞ’in sözde emîri hakim karşısında

Bursa TEM ekiplerince Yıldırım ilçesinde yakalanan sözde DAEŞ emîri, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DAEŞ’in Halep ve Deyrezzor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olduğu tespit edilen örgütün sözde emîri İ.T’nin Yıldırım ilçesinde bir adreste ikamet ettiği tespit edildi. İ.T’nin yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler şahsı söz konusu adrese yapılan operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi. İ.T’nin savcılık sorgusu devam ediyor.

DAEŞ’in sözde emîri hakim karşısında

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Çanakkale’de 32 mülteci yakalandıÇanakkale’de 32 mülteci yakalandı
Muz yüklü konteynerden 185 kilo kokain çıktıMuz yüklü konteynerden 185 kilo kokain çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.