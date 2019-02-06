‘DAEŞ'in Temizlenmesi ve ABD'nin Çekilmesi Koordineli Olmalı’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı sonrası ardından IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu ilk kez bakanlar düzeyinde toplandı.

Washington’da düzenlenen toplantının birinci ana oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 74 ülkeden dışişleri bakanları ve 5 çok taraflı kuruluşun temsilcilerine hitap etti.

Sözlerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya teşekkür ederek başlayan Çavuşoğlu, toplantının süreçle ilgili envanter çıkarma ve planlama için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

“DAEŞ’in Irak'ta mağlup edildiğini ve Suriye'de de kaçınılmaz olarak aynı kaderi paylaşacağını” söyleyen Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan şey, bu örgütün yeniden canlanmasını önlemek ve bu ülkelerin istikrarına yardımcı olmaktır. Bu felaketin temel sebeplerini etkin şekilde anlamak ve geçmiş hataların tekrarından kaçınmak gerek” dedi.

“Irak’ta fiziki altyapının yeniden inşası ve daha da önemlisi kapsayıcı bir sosyo-politik sistem içinde Irak kimliğinin yeniden oluşturulması, DEAŞ sonrası dönemin ana unsuru olacaktır’’ diye konuşan Çavuşoğlu, bu süreçte terör gruplarının güvenli bölge ve yeniden eleman temininin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.