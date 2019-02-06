HABER

‘DAEŞ'in Temizlenmesi ve ABD'nin Çekilmesi Koordineli Olmalı’

06.02.2019 19:51 | Son Güncelleme

Washington’da düzenlenen IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Mevlüt Çavuşoğlu, ‘’Suriye'deki DAEŞ kalıntılarının temizlenmesi ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi sürecinin sistemli ve koordineli bir şekilde yapılması” gerektiğini söyledi

‘DAEŞ'in Temizlenmesi ve ABD'nin Çekilmesi Koordineli Olmalı’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı sonrası ardından IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu ilk kez bakanlar düzeyinde toplandı.

Washington’da düzenlenen toplantının birinci ana oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 74 ülkeden dışişleri bakanları ve 5 çok taraflı kuruluşun temsilcilerine hitap etti.

Sözlerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya teşekkür ederek başlayan Çavuşoğlu, toplantının süreçle ilgili envanter çıkarma ve planlama için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

“DAEŞ’in Irak'ta mağlup edildiğini ve Suriye'de de kaçınılmaz olarak aynı kaderi paylaşacağını” söyleyen Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan şey, bu örgütün yeniden canlanmasını önlemek ve bu ülkelerin istikrarına yardımcı olmaktır. Bu felaketin temel sebeplerini etkin şekilde anlamak ve geçmiş hataların tekrarından kaçınmak gerek” dedi.

“Irak’ta fiziki altyapının yeniden inşası ve daha da önemlisi kapsayıcı bir sosyo-politik sistem içinde Irak kimliğinin yeniden oluşturulması, DEAŞ sonrası dönemin ana unsuru olacaktır’’ diye konuşan Çavuşoğlu, bu süreçte terör gruplarının güvenli bölge ve yeniden eleman temininin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

"Suriye'de güç boşluklarından kaçınılmak esastır"

Suriye'deki IŞİD kalıntılarının temizlenmesi ve ABD'nin Suriye'den çekilmesine de değinen Mevlüt Çavuşoğlu, bu sürecin sistemli ve koordineli bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, ‘’Teröristlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşularının ulusal güvenliğini baltalamak için kullanabileceği güç boşluklarından kaçınmak esastır’’ diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele kapsamında askerlerini tehlikeye attığını ve yüzbinlerce mültecinin kurtarılan bölgelere dönüşünü sağladığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, Irak ve Suriye'nin istikrarına yardımcı olmak için her şeyi yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Pompeo: ‘IŞİD’le Mücadelenin Doğası Değişiyor’Pompeo: ‘IŞİD’le Mücadelenin Doğası Değişiyor’
Trump’ın Irak Yorumlarına Sistani de Tepki GösterdiTrump’ın Irak Yorumlarına Sistani de Tepki Gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin 'müdahale' iddiaları konuşulurken Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

Kar bulamayınca kuma koştular! İşte gençlerin son trendi

Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!

Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!

Tedirgin eden açıklama: Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!

'Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!'

Tarihi olay! Çipras Ayasofya'da!

Komşu lider Çipras Ayasofya'da!

Nobel Barış Ödülü sahibine tecavüz suçlaması

Nobel Barış Ödülü sahibine tecavüz suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.