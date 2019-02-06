‘DAEŞ'in Temizlenmesi ve ABD'nin Çekilmesi Koordineli Olmalı’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı sonrası ardından IŞİD’le Mücadele Küresel Koalisyonu ilk kez bakanlar düzeyinde toplandı.
Washington’da düzenlenen toplantının birinci ana oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 74 ülkeden dışişleri bakanları ve 5 çok taraflı kuruluşun temsilcilerine hitap etti.
Sözlerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya teşekkür ederek başlayan Çavuşoğlu, toplantının süreçle ilgili envanter çıkarma ve planlama için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.
“DAEŞ’in Irak'ta mağlup edildiğini ve Suriye'de de kaçınılmaz olarak aynı kaderi paylaşacağını” söyleyen Çavuşoğlu, "Şu anda önemli olan şey, bu örgütün yeniden canlanmasını önlemek ve bu ülkelerin istikrarına yardımcı olmaktır. Bu felaketin temel sebeplerini etkin şekilde anlamak ve geçmiş hataların tekrarından kaçınmak gerek” dedi.
“Irak’ta fiziki altyapının yeniden inşası ve daha da önemlisi kapsayıcı bir sosyo-politik sistem içinde Irak kimliğinin yeniden oluşturulması, DEAŞ sonrası dönemin ana unsuru olacaktır’’ diye konuşan Çavuşoğlu, bu süreçte terör gruplarının güvenli bölge ve yeniden eleman temininin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.
"Suriye'de güç boşluklarından kaçınılmak esastır"
Suriye'deki IŞİD kalıntılarının temizlenmesi ve ABD'nin Suriye'den çekilmesine de değinen Mevlüt Çavuşoğlu, bu sürecin sistemli ve koordineli bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Çavuşoğlu, ‘’Teröristlerin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve komşularının ulusal güvenliğini baltalamak için kullanabileceği güç boşluklarından kaçınmak esastır’’ diye konuştu.
Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele kapsamında askerlerini tehlikeye attığını ve yüzbinlerce mültecinin kurtarılan bölgelere dönüşünü sağladığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye, Irak ve Suriye'nin istikrarına yardımcı olmak için her şeyi yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.
Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama
Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri
Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum